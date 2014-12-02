ضبط متهمان لقيامهما بخطف طفل بالساحل

تلقى قسم شرطة الساحل بلاغاً من المواطن محمد حافظ خميس على سن 66 صاحب مطعم ومقيم دائرة القسم ، بقيام كل من ،خيري رجب مصطفى عياد سن 33 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل ،والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 4382 لسنة 2013م الساحل ” ضرب “، و احمد سيد فوزي عبد العزيز سن 21 عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان قليوبية ، والسابق اتهامه في القضية رقم 7063 لسنة 2013م الساحل ” سلاح ابيض ” ، و شقيقه حسام سن 20 عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية ، بخطف نجله عبد الكريم سن 30 عامل بذات المطعم ومقيم دائرة القسم ، حال تواجده بالمطعم ملكه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم .

وذلك لسابقة قيام الأول بالتعدي على نجله وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم 18484 لسنة 2014م جنح الساحل بتاريخ 26/الجاري ، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من المتهمين طلبوا منه التقابل بأحد المقاهي للتفاوض على التنازل عن المحضر المحرر ضد المتهم الأول مقابل إطلاق سراح نجله .

على الفور انتقل النقيب مصطفى جمال الكيال الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة ، وتمكن من ضبط المتهمان الأول والثاني وبحوزتهما عدد 2 سلاح ابيض “مطواة قرن غزال” ، وبصحبتهما المجنى عليه ، وبمناقشتهم اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو السابق ذكره بالاشتراك مع المتهم الهارب ، و بسؤال المجني عليه إتهمهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بخطفه واحتجازه .

تحرر عن ذلك رقم 18674 لسنه 2014م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .