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ضبط متهمان لقيامهما بخطف طفل بالساحل

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ضبط متهمان لقيامهما بخطف طفل بالساحل ضبط متهمان لقيامهما بخطف طفل بالساحل

المتهمين

تلقى قسم شرطة الساحل  بلاغاً من المواطن محمد حافظ خميس على  سن 66 صاحب مطعم ومقيم دائرة القسم  ، بقيام كل من ،خيري رجب مصطفى عياد سن 33 عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل ،والسابق اتهامه في عدد 4 قضايا أخرهم 4382 لسنة 2013م الساحل ” ضرب “، و احمد سيد فوزي عبد العزيز سن 21 عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان  قليوبية ، والسابق اتهامه في القضية رقم 7063 لسنة 2013م الساحل ” سلاح ابيض ” ، و شقيقه حسام سن 20 عاطل ومقيم شبرا الخيمة ثان / قليوبية ، بخطف نجله عبد الكريم سن 30 عامل بذات المطعم ومقيم دائرة القسم  ، حال تواجده بالمطعم ملكه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم .

وذلك لسابقة قيام الأول بالتعدي على نجله وقيام الأخير بتحرير المحضر رقم 18484 لسنة 2014م جنح الساحل بتاريخ 26/الجاري ، وفى وقت لاحق تلقى اتصالا هاتفيا من المتهمين طلبوا منه التقابل بأحد المقاهي للتفاوض على التنازل عن المحضر المحرر ضد المتهم الأول مقابل إطلاق سراح نجله .

على الفور انتقل النقيب مصطفى جمال الكيال الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة  ، وتمكن من ضبط المتهمان الأول والثاني وبحوزتهما عدد 2  سلاح ابيض “مطواة قرن غزال” ، وبصحبتهما المجنى عليه ، وبمناقشتهم اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو السابق ذكره بالاشتراك مع المتهم الهارب ، و بسؤال المجني عليه إتهمهما بالاشتراك مع المتهم الهارب بخطفه واحتجازه .

تحرر عن ذلك رقم 18674 لسنه 2014م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب .

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