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المؤتمر يطالب المصريين بالعمل على بناء الدولة المصرية

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المؤتمر يطالب المصريين بالعمل على بناء الدولة المصرية المؤتمر يطالب المصريين بالعمل على بناء الدولة المصرية

حزب المؤتمر–أرشيفية

طالب حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة جموع الشعب المصرى وفى القلب منه شباب النقى عدم الانسياق وراء الدعاوى الصادرة من بعض القوى السياسية الداعية الى التظاهر ، مؤكدا ان مصر فى امس الحاجة الى تظاهرات للانتاج والعمل لبناء الدولة المصرية الحديثة متجاوزين معا الماضى الاليم بجميع امراضه والامه .

واضاف الدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمى فى بيان له اليوم، ان بناء مصر وعبورها للمستقبل الذى يستحقه شعبها العظيم ان يتاتى الا بالعمل والحفاظ على وحدة الشعب المصرى ونبذ اي دعاوى قد توقفنا بجوار الماضى وتعطلنا عن التطلع للمستقبل وبناءه .

واوضح حسب الله ان الحزب سيتبنى تدشين حملة شعبية تجوب محافظات مصر تحت عنوان ( معا نبنى مصر ) لحث الناس على التوحد والعمل من اجل مستقبل وطننا وعدم الانسياق وراء اي دعاوى من شانها تاجيج الفرقة بين المصريين .

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