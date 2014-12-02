ضبط مصنعين لإنتاج الحلويات وورق الألومنيوم يعملان بدون ترخيص بالقيوبية‎

نجحت مديرية ومباحث التموين بالقليوبية، فى ضبط مصنعين لصناعة ورق الألمونيوم والحلويات، يعملون بدون ترخيص، وتم ضبط المعدات الخاصة بذلك.

تلقى اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالفحص تبين ضبط “سيد .ح .ع ا” -55 سنة- المسئول عن مصنع لتصنيع ورق الالمونيوم، بعزبة سيدى عمر كوم أشفين مركز قليوب، لإدارته المصنع بدون ترخيص، ووجد بالمصنع ” 4 ماكينة تصنيع ، 1 مكبس ، 50 كرتونة ورق المونيوم زنة الكرتونة 10 كجم بإجمالى وزن 500 كجم ، 10 كرتونة ورق المونيوم تحت التجهيز ومعدة للبيع”، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 20802 جنح مركــــز قليوب لسنة 2014.

كما تم ضبط “احمد .م. ا. م” -33 سنة- المسئول عن مصنع لتصنيع الحلويات الشرقية، بميت حلفا مركز قليوب، لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع “ماكينة لعمل البسكويت ، 10 شكائة دقيق فاخر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 500 كجم ، 5 شيكارة سكر حر زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 250 كجم ، ماكينة تغليف حلوى”، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 20801 جنح مركــــز قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابه العامه للتحقيق.