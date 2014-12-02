القوات الجوية الروسية تحصل على 150 طائرة جديدة في 2015

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية العقيد إيجور كليموف إن القوات الجوية الروسية ستتسلم خلال عام 2015 أكثر من 150 طائرة ومروحية جديدة.

وقال كليموف – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – ” إن القوات الجوية ستتسلم طائرات مقاتلة من طراز “سوخوي 30 اس ام” و”سوخوي 30 ام 2″ و”سوخوي 35 اس” و”ميج 29 اس ام تي”، ومقاتلات قاذفة من طراز “سوخوي 34″، وطائرات التدريب والقتال “ياك 130″ وطائرات الركاب “ان 148″ وطائرات الشحن “إيل 76 ام دي 90″، وطائرات مروحية من طراز “كا 52″ و”مي 28 ان” و”مي 8 أ ام تي شي” و”مي 8 ام تي بي ار” و”مي 35 ام” و”مي 26″ و”كا 226″ و”أنسات او”.

من جانبه، ذكر موقع راديو “صوت روسيا ” أن القوات الجوية الروسية ستحصل أيضا ــ حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ــ على منظومات دفاع جوي من طراز “اس 400″ و”بانتسير اس”، وأجهزة الرادار “نيبو ام” و”جاما” و”سوبكا” و”بودليوت”.

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