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“العيش والحرية” ينفى أكاذيب الجزيرة .. ويؤكد لم ولن نشارك مع “دعم الشرعية”

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“العيش والحرية” ينفى أكاذيب الجزيرة .. ويؤكد لم ولن نشارك مع “دعم الشرعية” “العيش والحرية” ينفى أكاذيب الجزيرة .. ويؤكد لم ولن نشارك مع “دعم الشرعية”

حزب العيش والحرية

ينفى حزب العيش والحرية”تحت التأسيس” ، ما اذاعته اليوم قناة الجزيرة مباشر ، بشأن مشاركة الحزب في تظاهرات ، يومى الثلاثاء والجمعة التى دعى لها ” تحالف دعم الشرعية” ، ويؤكد الحزب انه لم ولن يسبق له مشاركة هذا التحالف في اى فاعليه، ويرفض ما تقوم به هذه القناة وغيرها من المواقع الأخرى في نشر اخبار كاذبة عن الحزب، وتكرار نشر هذه الأكاذيب عن الحزب يجعلنا نتاكد من ان هناك عمد وقصد في توريط الحزب في مواقف، وتشوية مواقفة السياسية .
> في حين ان الحزب مواقفة واضحة فسبق ووجه انتقادات واضحة لدعاوى الطائفية التى يتبناها هذا التحالف، كما نذكر ممارسات “الأخوان” عندما كانت في السلطة، وما كانت تفعله مع الثوار من اعتداءات بالضرب و تلفيق القضايا، والتواطؤ على فتح ملفات الفساد لنظام مبارك، ولم تطبق العدالة الانتقالية، عندما كانت تمتلك السلطة التنفيذية والتشريعية.
> ويؤكد الحزب ان مساره واضحا منذ تأسيسة وانه سوف يشارك مع قوى الثورة في كل فاعليات رفض تبرئة مبارك وعصابته وسيقوم بتنظيم عدد من الفاعليات في المحافظات بالتنسيق مع عدد من القوى السياسية ومن بينها تنظيم محاكمات شعبية لعصر مبارك و فاعليات جماهيرية في الاحياء ضد الفساد والقمع الذي يعانى منه الشعب المصري منذ عصر مبارك وحتى الان، ويؤكد الحزب على ان نضاله مستمرا وسط الجماهير حتى تتحقق مطالب 25 يناير في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، ويتم تطبيق العدالة الانتقالية ، ويتحقق القصاص العادل للشهداء والمصابين.

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