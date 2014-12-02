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سقوط شبكة أداب يُديرها «حلاق» في ملوي بالمنيا

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سقوط شبكة أداب يُديرها «حلاق» في ملوي بالمنيا سقوط شبكة أداب يُديرها «حلاق» في ملوي بالمنيا

أرشيفية

اسطاعت قوات الأمن بالمنيا، من ضبط للأداب يديرها حلاق بمنزله بمركز ملوي، وتم ضبط 5 أشخاص بينهم سيدتين يمارسون الفحشاء.

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد أحمد موسي مأمور مركز شرطة ملوي، يفيد ورود معلومات لوحدة المباحث، أكدتها التحريات، بقيام “عثمان-ع-ع” “41 سنة” حلاق بإدارة منزله للأعمال المنافية للأداب، لراغبي المتعة الحرام بدون تميز، مقابل الحصول علي أجر مادي.

وبتقن​ي​ين الإجراءات وتم ضبط الحلاق بمنزله، وكلا من “خالد-ك-ع” -40 سنة- عامل، و”شعبان-ع-ع “-49 سنة- ميكانيكي، ومقيمان ببندر ملوي، و”محمود-خ-م”-39 سنة- عامل، ومقيم بساقية موسي بمركز أبو قرقاص، و”أفراج-ح-ن” -29 سنة- ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، و”سونه-ر-ع” -29 سنة- ربة منزل ومقيمة بمركز العدوة، حال قيامهم بممارسة الرذيلة بذات المسكن.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقروا بارتكابهم للواقعة نظير مبلغ مادي، وجار تطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي أبعاد أنشطتهم الإجرامية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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