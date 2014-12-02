محافظ الجيزة يتابع سير العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بالعياط

تفقد محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين بمدينة العياط.

وتفقد المحافظ إحدي المدارس بالعياط حيث تابع سير العملية التعليمية، كما تفقد أحد المخابز وتأكد من جودة رغيف الخبز والمنظومة الجديدة للخبز.

وتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بقرية جرزا بالعياط.. وقال إن “9 شركات مقاولات وطنية تعمل حاليا في مشروع إنشاء 2664 وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع الإسكان الاجتماعي بقرية جرزا بالعياط ضمن المشروع القومى لإنشاء مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية الذي تنفذه وزارة الإسكان، ومن المتوقع أن ينتهى المشروع خلال عام، وتقام هذه المرحلة على مساحة 65 فدانا”.

وأضاف أن “إجمالي الوحدات بالمشروع تبلغ 5000 وحدة سكنية يتم تنفيذها على مرحلتين ويقام على مساحة 100 فدان لإنشاء 111 عمارة سكنية بمسطح 355 م2 بكل عمارة بتكلفة تقديرية 350 مليون جنيه”، لافتا إلي أن كل عمارة تتكون مع 4 وحدات بكل دور بمساحة 90 م2 نموذج 3 غرف وصالة لكل وحدة سكنية بخلاف 30 وحدة إدارية ومسطحات تجارية بالمشروع تقدر بـ 4800 م مسطح.

أ ش أ