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سفير مصر بليبيا: سنؤكد أمام اجتماع أديس أبابا أن دول الجوار هي الركيزة الأساسية للملف

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سفير مصر بليبيا: سنؤكد أمام اجتماع أديس أبابا أن دول الجوار هي الركيزة الأساسية للملف سفير مصر بليبيا: سنؤكد أمام اجتماع أديس أبابا أن دول الجوار هي الركيزة الأساسية للملف

السفير محمد أبو بكر سفير لدى ليبيا

يرأس السفير محمد أبو بكر سفير مصر لدى ليبيا الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الاول لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا ، والمقرر عقده غدًا الأربعاء بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وقال السفير أبو بكر قبيل توجهه الى أديس أبابا اليوم الثلاثاء إن ممثلين عن دول الجوار الليبى وممثلين عن الجامعة العربية والأمم المتحدة وبعض الدول المهتمة بالشان الليبي، بالإضافة إلى برناردينو ليون مبعوث الامم المتحدة الخاص إلى ليبيا سيشاركون في الاجتماع الذي دعا اليه الاتحاد الإفريقى.

وردًا على سؤال حول النقاط التى ستركز عليها مصر خلال اجتماع اديس ابابا، كشف السفير عن أن مصر ستؤكد خلال هذا الاجتماع على أن دول الجوار تشكل الركيزة الاساسية والحاضن الاساسى للملف الليبي،لافتًا إلى أن الاتحاد الافريقى أكد على أن اجتماع الغد غرضه اعطاء زخم للمبادرة التى اطلقتها دول جوار ليبيا خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد فى اغسطس الماضى بالقاهرة بمجموعة النقاط المعروفة المتعلقة بوقف اطلاق النار وإطلاق الحوار، وما يتعلق ببناء مؤسسات الدولة ودعم شرعية مجلس النواب والحكومة الليبية المنتخبة.

وأوضح إننا سنرى أيضًا ما سيطرحه برناردينو ليون خلال الساعات القادمة قبيل انعقاد اجتماع أديس أبابا، مشيرًا إلى أنه يجب التفاعل مع المجتمع الدولى بخصوص الوضع فى ليبيا، مؤكدًا أن الحاضن هي دول الجوار فيما يتعلق باى جهود تتم فى اطار إعادة لحمة الشعب الليبى والتاكيد على أهمية إعادة استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما ستؤكد عليه مصر فى اجتماع دول جوار ليبيا بالخرطوم وأيضًا فى اجتماع أديس أبابا.

أ ش أ

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