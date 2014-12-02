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أمن السويس: تلفيات بسيطة بسيارتين حاول عناصر الإخوان حرقهما

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أمن السويس: تلفيات بسيطة بسيارتين حاول عناصر الإخوان حرقهما أمن السويس: تلفيات بسيطة بسيارتين حاول عناصر الإخوان حرقهما

مديرية أمن السويس

قال مصدر أمنى في السويس، ان السيارتين اللتين استهدفهما أعضاء الجماعه الإرهابية في السويس، لم تلحق بهما إلا تلفيات بسيطة بمقدمة كل سيارة، حيث سيطر الأهالى على النيران قبل امتدادها للأجزاء الأخرى.

كانت حركة المقاومة الشعبية التابعة للجماعة الإرهابية، قد أعلنت في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، عن حرق سيارتين ربع ونصف نقل، واتلافهما بشكل تام، انتقاماً لأسر الشهداء بعد براءة مبارك والعادلى.

وأشار المصدر، ان السيارتين كانتا متوقفتين بدائرة قسم فيصل، أحداهما تابعه لمديرية الزراعة، والأخرى تابعة لديوان عام المحافظة، وألقى أعضاء الخلية الارهابية زجاجات المولوتوف عليها، إلا أن الأهالى شاهدوا المخربين، وتدخلوا سريعاً، وتمكنوا من محاصرة النيران على ” كبوت” السيارتين، حيث لحقت بهما تلفيات بسيطة لم تتجاوز مقدمة السيارة.

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