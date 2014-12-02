«عشري»: مصر تهتم بمشاركة الجاليات المصرية المغتربة في التنمية المستدامة

افتتحت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة صباح اليوم الثلاثاء فاعليات ملتقى التعاون المصرى- الإيطالى ودور المغتربين المصريين فى تعزيزه الذى يعقد بعنوان “مصر أولاً – معاً للتنمية ” تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، وتنظمه وزارة القوي العاملة والهجرة.

وبحضور السفير ماورتسيو ماسارى السفير الإيطالى بالقاهرة والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات و باسكوالي لوبولي المدير الاقليمى للمنظمة الدولية للهجرة والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة الاهتمام الذى توليه الدولة لمشاركة الجاليات المصرية المغتربة فى التنمية المستدامة فى مصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية فى إطار المرحلة الثالثة من مشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية باعتبار المصريين فى الخارج أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى فى تلك المرحلة لما يمثلونه من قوة بشرية ومالية.

وأوضحت فى كلمتها فى الافتتاح أن الملتقى يناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بكيفية تعزيز دور المغتربين المصريين في التنمية ، وكيفية دعم الحكومة الإيطالية لتعزيز مشاركة المصريين المغتربين في التنمية ومشروع نظام معلومات الهجرة المتكامل بصفته إطارا مهما لربط الهجرة والتنمية ، ودور التدريب المهني والتقني في جذب استثمارات القطاع الخاص في مصر، والاندماج الفعال في المجتمعات المضيفة شرط لا غني عنه لدعم تنمية الوطن.