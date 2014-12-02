بالصور .. وزير النقل يفتتح “المنتدى الدولي الثاني للنقل النهري” بأسوان

بدأت، اليوم الثلاثاء، فاعليات المؤتمر الدولى الثانى للنقل النهرى بمدينة أسوان، الذى افتتحه وزير النقل المهندس هانى ضاحى، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة اللواء محمد يوسف.

يهدف المؤتمر إلى النهوض بصناعة النقل النهري، ورفع نسبة مشاركته في نقل البضائع داخلياً، لتخفيف الحركة على الطرق البرية، وتستمر فاعليته لمدة يومين.

يشارك بالمنتدي، اللواء حسام الدين يوسف رئيس هيئة النقل النهري، واللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادي النيل للملاحة، والدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور مصطفى صابر رئيس وحدة بحوث النقل النهري بمركز البحوث ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين.