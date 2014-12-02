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لبيب يؤكد على إغلاق أي مدرسة تشكل خطورة على حياة الطلاب

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لبيب يؤكد على إغلاق أي مدرسة تشكل خطورة على حياة الطلاب لبيب يؤكد على إغلاق أي مدرسة تشكل خطورة على حياة الطلاب

عادل لبيب

كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بالبدء فورا فى صيانة وترميم وإصلاح 49 ألفا و250 مدرسة عن طريق الإدارات الهندسية بالمحافظات بدءا من الصيانة البسيطة وحتى إعادة بناء المدارس التي تحتاج الى إحلال ، وذلك لتنفيذ خطة لصيانة وترميم واصلاح المدارس لتهيئة البيئة المناسبة لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية.

وأضاف – فى تصريحات صحفية له اليوم – أنه سيتم اغلاق اية مدرسة يكون بها خطورة داهمة على الطلاب ونقل طلابها الى أقرب مدرسة فترة مسائية ، على أن تبدأ شركات المقاولات العمل بأقصى سرعة، مشيرًا إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني للتحرك يداً بيد مع الدولة فى هذا المشروع القومي ، بالتنسيق مع الأبنية التعليمية بكل محافظة وكافة الجهات المسئولة والمعنية بالدولة .

وأوضح أن جهاز التفتيش والمتابعة الرقابية بالوزارة يتابع مع المحافظين تنفيذ الخطة لتذليل أية عقبات تواجه هذه الأعمال بدون الدخول فى الخطوات الروتينية .. مؤكدا أنه يجرى حاليا حصر كافة الأعمال المطلوبة فى جميع المدارس بالمراكز والمدن والقرى بجميع المحافظات تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهاز المركزي للتعمير لرفع كفاءة جميع المدارس خاصة التي تحتاج الى ترميم وصيانة عاجلة، وأنه سيتم إعداد تقرير للعرض على اللجنة الوزارية لإصلاح وتطوير المدارس.

أ ش أ

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