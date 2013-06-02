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محافظ كفر الشيخ يبحث تسويق منتجات من السجاد والكليم‎ بمدينة فوه

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محافظ كفر الشيخ يبحث تسويق منتجات من السجاد والكليم‎ بمدينة فوه محافظ كفر الشيخ يبحث تسويق منتجات من السجاد والكليم‎ بمدينة فوه

أعلن المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ بانه تم التنسيق مع رجل الاعمال المهندس محمد فريد خميس رائد صناعة السجاد والكليم لبحث كيفية تدعيم صناعة السجاد والكليم والجوبلان بمدينة فوه وتشكيل فريق عمل لدراسة الاسواق العالمية مثل الهند والصين ودراسة تزويد صناع فوه بالاصباغ والانوال والاصواف والماكينات الحديثة حتى يمكن رفع مستوى الصناعة بمدينة فوه.

..كما وافق المهندس محمد فريد خميس على حجز مساحة 50 متر فى معرض هانوفر الدولى وهو اكبر معرض للسجاد فى العالم لعرض منتجات مدينة فوه من السجاد اليدوى والكليم والجوبلان الذى تشتهر به مدينة فوه وهو يضاهى المنتجات العالمية.

.. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد برئاسة المهندس المحافظ بحضور المهندس حافظ عيسوى السكرتير العام والمهندس سعيد سعد السكرتير العام المساعد والدكتور محمد زكريا المستشار الهندسى ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارة الزراعة والرى والكهرباء والاسكان والطرق وذلك لمناقشة خطة العمل بجميع القطاعات المختلفة.

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