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مورينيو يرفض بيع صلاح.. وعائق غاني يقف أمام إعارته لإيفرتون

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مورينيو يرفض بيع صلاح.. وعائق غاني يقف أمام إعارته لإيفرتون مورينيو يرفض بيع صلاح.. وعائق غاني يقف أمام إعارته لإيفرتون

تستمر التقارير البريطانية في دعم قصة أن تشيلسي يرغب في إعارة نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية.. وبحسب صحيفة ميرور البريطانية فإن إيفرتون أحد الأندية المهتمة جدا باللاعب الأعسر.

صلاح لم يشارك كأساسي في أي مباراة لتشيلسي هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يدفع النادي اللندني لدراسة موقفه عن كثب.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي يرى أن اللاعب يحتاج لفترة إعارة مع ناد يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى يكتسب الخبرة التي تنقصه ويصبح جاهزا لارتداء قميص الزرق.

ويرفض مورينيو بيع صلاح بشكل نهائي، إذ لازال يرى في الصفقة التي كلفت تشيلسي 11 مليون جنيه استرليني أملا في المستقبل، خاصة وأن المصري الدولي في الـ22 من عمره.

ويعد إيفرتون أبرز المهتمين بخدمات اللاعب، بالإضافة إلى سندرلاند وكوينز بارك رينجرز.

لكن ما يعيق إيفرتون عن حسم الصفقة للآن، أنه يمتلك في صفوفه لاعبا معارا من تشيلسي وهو الغاني كريستيان أتسو.

ولا يمكن لإيفرتون استعارة لاعبين من ناد واحد. لهذا يرغب فريق المدرب روبرتو مارتينيز في فسخ عقده مع أتسو حتى يتسنى له ضم صلاح.

وركز التقرير على أن صلاح لديه ميزة كبيرة، أنه لن يشارك في كأس أمم إفريقيا بعدما فشلت في الوصول للبطولة. عكس نجوم القارة السمراء الذين سيغيبون عن الملاعب البريطانية خلال فترة المسابقة.

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