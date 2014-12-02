خادم الحرمين يوجه بتقديم مساعدات غذائية لليمن

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم مساعدات غذائية لليمن تقدر تكلفتها بـ 54 مليون دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، قوله خلال لقائه وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد الميتمي في صنعاء، الإثنين، إن المساعدات الغذائية تهدف إلى إعانة 45 ألف أسرة يمنية.

من جهته، ثمن «الميتمي» الدور الكبير الذي تضطلع به السعودية في دعم اليمن على مختلف الصعد، وأن هذا ليس بغريب على الأشقاء في المملكة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين.