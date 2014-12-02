محمد عسّاف ملك الأرقام القياسية على مواقع التواصل الاجتماعي

يحقق الفنان الفلسطيني محمد عسّاف نجاحاً كبيراً في مسيرته الفنية، تعكسه الأرقام القياسية التي يحصدها في عدد معجبيه ومتابعي أعماله على مواقع التواصل الاجتماعي، مقارنةً بمسيرته الفنية التي بدأها منذ حوالي السنة والنصف.

فكان محبوب العرب قد أعلن عن وصول عدد متابعيه على حسابه الرسمي في موقع "الفيس بوك"، إلى 5 ملايين معجب، حيث كتب عساف على حسابه: "كل حكاية جميلة انتم أبطالها.. أكثر من 5 ملايين متابع من شتّى أنحاء العالم.. كل الشكر لقلوب تفيض محبة واخلاصا".

كما احتفل الفنان الفلسطيني بوصول عدد متابعي فيديو كليب أغنيته "لوين بروح" على اليوتيوب، إلى مليوني متابع في أقل من شهر ونصف على صدورها، وكتب عساف على حسابه الخاص في موقع تويتر: "2 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونضف "لوين بروح"".

فيديو كليب أغنية "لوين بروح" لمحمد عساف: