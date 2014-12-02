اليوم.. استئناف محاكمة نجلي منسق «حازمون» في «أحداث روض الفرج»

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قضية أحداث الشغب في روض الفرج المتهم فيها نجلي جمال صابر، منسق حركة «حازمون».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدى وعضوية المستشارين سعيد الصياد وبدر السبكى وأمانة سر مجدي حنفي جبريل ومحمد جبر وحسام عبدالرسول.كان الدفاع الجلسة الماضية طلب التأجيل لاتخاذ اجرءات رد المحكمة

كان المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أحال كلا من «أحمد، وعبدالرحمن»، نجلي جمال صابر، منسق حركة «حازمون» الداعمة لحازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح الرئاسي المستبعد، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل 3 طلاب، وإصابة‏ 62‏ آخرين بمنطقة شبرا.

ونسب أمر الإحالة الذي أعده أحمد حزين، رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية، إلى المتهمين تهم البلطجة، والتجمهر، والقتل، والشروع في القتل، وحيازة سلاح دون ترخيص.

وأنكر المتهمان الاتهامات المنسوبة إليهما حول اشتراكهما في الاشتباكات، التي دارت أمام مدرسة التوفيقية، وأشارا في التحقيقات إلى أنهما كانا يلعبان الكرة فقط، ولم يشتركا في المشاجرة، ولكنهما حاولا التدخل لفضها والتهديد بالفض.