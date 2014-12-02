اليوم.. استئناف محاكمة 188 متهما في «مذبحة كرداسة»

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، نظر جلسات القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، والمتهم فيها 188متهما، لاقتحامهم مركز شرطة كرداسة وقتل 11 شرطيا والتمثيل بجثثهم.

ومن المفترض أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين اقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس من العام الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل 11 شرطيا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، إلى جانب مقتل شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بمكان الأحداث، وإتلاف مبنى مركز الشرطة، وحرق عدد من السيارات والمدرعات الشرطية.