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الزعيم الكوري الشمالي يمنع استيراد السجائر

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الزعيم الكوري الشمالي يمنع استيراد السجائر الزعيم الكوري الشمالي يمنع استيراد السجائر

رئيس كوريا الشمالية

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن زعيم كوريا الشمالية الشاب كيم جونج أون أمر بمنع استيراد السجائر الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية عن رجل أعمال صيني من أصل كوري يعمل في يونبيون بولاية جيلين الصينية قوله اليوم الثلاثاء ” أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسؤولي الدولة بعدم تدخين السجائر الأجنبية، وفي اليوم التالي نفذ الحظر على استهلاك واستيراد السجائر على الفور”.

وأضاف بأن كيم وبخ المسؤولين قائلا ” لماذا تدخنون سجائر أجنبية على الرغم من توفر السجائر المحلية عالية الجودة، وهو ما يدل على افتقاركم للروح الوطنية “.

ووفقا لما يورده منشقون كوريون شماليون، تعتبر السجائر المستوردة رمزا للسلطة والجاه بين مسؤولي الدولة والسكان في كوريا الشمالية. وتنتج السجائر المحلية المقلدة في بعض المناطق، غير أن المسؤولين يفضلون السجائر الأجنبية الأصلية.

الألمانية

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