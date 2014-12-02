“محمد” أكثر أسماء المواليد شيوعاً في بريطانيا

تفوق اسم “محمد، على اسمي “جاك” و”أوليفر” ليتصدر قائمة أسماء الذكور الأكثر شيوعاً في بريطانيا، حسبما أظهر مسح سنوي نشرت نتائجه، أمس الإثنين.

وكان الاسم الأسرع صعوداً في قائمة أسماء الإناث هو “نور”، ليلحق باسم آخر للإناث المسلمات، وهو”مريم” في قائمة المئة اسم الأكثر شيوعاً.

وأعلن موقع”بيبي سنتر”أن 2014 هو”عام تسمية المواليد باسم العائلة”، مع هيمنة أسماء “هاريسون” و”أوستين” و”ماسون” و”هانتر” على جدول المواليد الذكور .

أما اسم “صوفيا”، فكان الأكثر شيوعا للمواليد الإناث، متفوقا على “إميلي” و”ليلي”.

وجاء اسم “صوفي” القريب منه للغاية في المرتبة التاسعة.

وتزايد شيوع اسم “إلسا”، نظراً للدعم الذي حصل عليه من خلال شخصية تحمل الاسم في فيلم الرسوم المتحركة الذي تصدر شباك التذاكر “فروزن”.

وعاد اسم”جون” مجدداً إلى القائمة في المركز 98، بعد أن كان الاسم الأكثر شيوعاً في يوم ما للمواليد الذكور، وتراجعت أسماء أفراد العائلة الملكية في القائمة ، حيث لم يعد “تشارلز” و”ويليام” و”هاري” وحتى “جورج” بين الأسماء الأكثر تفضيلاً.

د ب أ