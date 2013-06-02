"عمال مصر": يجب الدعوة لانتخابات برلمانية خلال 60 يوما من بطلان "الشورى"

رئيس الحزب: الحكم تأخر بسبب محاصرة الإخوان لـ"الدستورية" 20 يوما

كتب : محمدأبوحجر منذ 20 دقيقة

طالب حزب عمال مصر الرئيس محمد مرسي بضرورة الدعوة إلى عقد انتخابات برلمانية في غضون 60 يوما من صدور حكم بطلان انتخابات الشورى، كما طالب بعدم قيام الشورى بمناقشة أي قوانين لأن مصيرها سيكون عدم الدستورية وفقا للقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل.

وقال شريف إدريس، رئيس الحزب، إن حكم المحكمة الدستورية إعاد الأمور إلى نصابها، حيث إن بطلان قانون انتخابات الشورى صحيح لأنه نفس القانون الذي بني عليه قرار بطلان مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة حل مجلس الشورى فورا، وأن قرار وقف تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب غير مرضي.

وأشار إدريس أنه بعد بطلان التأسيسية فإن الدستور أصبح باطلا وأنه لابد من الدعوة للانتخابات البرلمانية في غضون شهرين على أقصى تقدير بعد إصدار قانون انتخابات دستوري حتى لا تصبح البلاد في فراغ تشريعي وهو ما يهدد بأزمة كبرى تؤثر على مسيرة تحقيق أهداف الثورة.

وأوضح إدريس أن الحكم تأخر، حيث إنه كان سيتم إصداره أواخر العام الماضي لولا محاصرة الإخوان للمحكمة التأسيسية لمدة 20 يوما لعدم إصدار القرار.

ورحب شريف بحكم بطلان قانون الطوارئ، قائلا: "إن قانون الطوارئ قانون يسمى سيـئ السمعة ويهدِد مسيرة بناء الدولة الديمقراطية، وإن الدستورية أيقنت أن تطبيق قانون الطوارئ لن يحل المشكلة ولكن يزيد الأمور تعقيداً ويثير في الناس الماضي البغيض".