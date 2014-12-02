جون ماكين: واشنطن لن تعترف بالدولة الفلسطينية

أكد السياسي الأمريكي الجمهوري جون ماكين، أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تعترف بالدولة الفلسطينية من طرف واحد، موضحاً أن هذا الاعتراف لم ولن يكون على الإطلاق سياسة أمريكا.

وقال ماكين: “أعتقد أن جزءاً من المشكلة أن حماس ما تزال في غزة، وأنها ملتزمة بتدمير إسرائيل، بين الفينة والأُخرى نرى عمليات”.

وأبدى ماكين في حوار مع قناة “أورو نيوز”، رؤيته للوضع الأمني العالمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أبداً أن تعترف بشكل أُحادي الجانب بدولة فلسطينية.

وعندما سُئل عن الموجة الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أجاب ماكين بشكل قاطع: “هذه لن تكون أبداً سياسة الولايات المتحدة التي لن تعترف بفلسطين من طرف واحد.

ومن المتوقع أن يتم تعيين ماكين رئيساً للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وذلك بعد الفوز الساحق الذي حققه الجمهوريون في مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب، الأمر الذي يضع أوباما في موقف مُعقد.