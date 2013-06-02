أبوحامد: ترشح مرسي باطل لأنه جاء بتزكية من نواب مجلسين غير قانونيين

كتب : سهيلة حامد منذ 19 دقيقة

ابو حامد

أكد محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، أن ترشح الرئيس محمد مرسي باطل من الأساس؛ نظرا لقبول ترشحه للرئاسة بتزكية 30 نائبا من مجلسي الشورى والشعب اللذين حُكم ببطلانهما قانونا.

وقال أبوحامد، عبر حسابه على "تويتر"، "مرسي تم قبول ترشحه للرئاسة بتزكية 30 نائبا من مجلس شعب حُكم ببطلانه ومجلس شورى حُكم ببطلانه فقبول ترشح مرسي باطل أصلا".

أخبار متعلقة

عاجل| "الدستورية" تقضي بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأسيسية الدستور

شوقي السيد: حكم "الدستورية" يعني بطلان الدستور.. "والشورى" يحذر عليه وضع قوانين جديدة من اليوم

الفخراني تعليقًا على عدم دستورية "التأسيسية": الجمعية باطلة وعلى مرسي تنفيذ الحكم

محسوب: حكم "الدستورية" لم يمس بقاء الشورى.. وليس له أثر على الدستور

البحيري: الشورى "باق" لحين انتخاب مجلس نواب لكن من دون أن يكون له سلطة التشريع

"الوطن" تنشر منطوق أحكام "الدستورية" في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية" و"الطوارئ"

صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات

علاء عبدالفتاح: "ملعون أبو الجبن.. جاي تحل التأسيسية بعد الدستور ما اتعمل واستفتينا عليه"

تباين الآراء حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشورى في كفر الشيخ

"الوطن" تنشر نص حكم الدستورية ببطلان "الشورى" وإيقاف تنفيذه لحين انتخاب "النواب"

عضو بالحرية والعدالة تعليقا على حكم "الدستورية": الدستور قائم وغير باطل

العريان: على "الشورى" إعداد قانون الانتخابات الجديد قبل انعقاد مجلس النواب

بكري: حكم "الدستورية" تاريخي.. ويجب العودة للإعلان الدستوري الصادر عن "العسكري"

"الوطن" تنشر نص حكم عدم دستورية قانون معايير انتخاب "التأسيسية" وحيثياته

قراء "الوطن" بعد حكم "الدستورية": "يحيا العدل.. والمهم إنه يتنفذ"

"البرادعي": حكم الدستورية نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية

حيثيات حكم الدستورية في حل التأسيسية: بطلان قانون الجمعية ليست له صلة بإعداد الدستور

حمزاوي: الحكم بعدم دستورية "التأسيسية" دليل على سلامة موقفنا حين قاطعناها

"الكرامة" بالغربية تعليقا على حكم الدستورية: جاء وقت رحيل المحتل الإخواني

تهاني الجبالي: حكم "الدستورية" تاريخي .. وإرجاء حل الشورى له بعد سياسي

قيادي إخواني: حكم الدستورية يعني ضمنيا الاعتراف بالدستور الجديد

عبدالله كمال: الأحكام الصادرة عن الدستورية اليوم أحدثت أثرًا سياسيًا فادحًا في بنية النظام