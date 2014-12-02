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وزارة الدفاع الفرنسية: طائرتان حربيتان ” رفال ” تضربان نقطة تفتيش لداعش

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وزارة الدفاع الفرنسية: طائرتان حربيتان ” رفال ” تضربان نقطة تفتيش لداعش وزارة الدفاع الفرنسية: طائرتان حربيتان ” رفال ” تضربان نقطة تفتيش لداعش

اعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ان طائرتين من طراز ” رفال ” تابعة لسلاح الجو الفرنسي قد قصفتا نقطة تفتيش لتنظيم داعش الارهابي جنوب غرب جبل سنجار في شمال العراق .

جدير بالذكر أن فرنسا أطلقت عملية عسكرية أطلقت عليها اسم (شمال) , وهي القوة الفرنسية المشاركة في مكافحة داعش في العراق , وذلك في التاسع عشر من سبتمبر الماضي مدعومة بتسع طائرات حربية (رفال) متمركزة بقاعدة الظفرة بالإمارات والتي تقع على مسافة أبعد عن مواقع داعش في العراق مقارنة بالأردن.
> كما اعلنت فرنسا إرسال ٦ طائرات مقاتلة من طراز “ميراج” إلى الأردن و صَلِّ منها ثلاث الجمعة الماضية في إطار الحملة التي ينفذها التحالف الدولي ضد مسلحي “الدولة الإسلامية” في العراق.

أ ش أ

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