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أبوحامد: قرار "الدستورية" ببطلان الشورى والتأسيسية صفعة لمرسي والإخوان

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أبوحامد: قرار "الدستورية" ببطلان الشورى والتأسيسية صفعة لمرسي والإخوان أبوحامد: قرار "الدستورية" ببطلان الشورى والتأسيسية صفعة لمرسي والإخوان

كتب : سهيلة حامد منذ 13 دقيقة

أكد محمد أبوحامد، النائب السابق بمجلس الشعب، أن المحكمة الدستورية، بقرارها ببطلان مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، تعلن وفاة النظام دستوريًا وقانونيًا وسقوط الدستور والشورى، مشيرًا إلى أن النظام سقط إكلينيكيا والحسم للشعب.

وقال أبوحامد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إن المحكمة الدستورية العليا تصفع مرسي والإخوان، وتؤكد عدم الأهلية القانونية والدستورية للنظام والكل ينتظر الشعب" وأضاف: "الدستور باطل. مجلس الشورى باطل. محمد مرسي باطل. الشعب يريد سقوط النظام".

كما تساءل، كيف يجوز لمجلس شورى باطل غير دستوري أن يشرع ويناقش قوانين؟

وأضاف: "يجب على الشعب أن يؤدي دوره ويحسم بإسقاط مرسي والنظام"، مضيفًا "أن الأمر الواقع الذي أوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية لن يغيره إلا الشعب. يجب على الشعب أن يتحرك لإسقاط هذا البطلان الذي نعيش فيه".

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