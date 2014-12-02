فيديو.. سُباب على الهواء بين وائل الإبراشي والشاب المتنازل عن الجنسية المصرية

دخل طالب شاب بكلية الحقوق في مشادة كلامية مع الإعلامي وائل الإبراشي بعد طلب الأول بإسقاط جنسيته المصرية بعد تبرءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وعرف «الإبراشي»، في برنامج العاشرة مساءًا على قناة دريم، الشاب إسلام فرج على أنه شاب مصري طالب بإسقاط الجنسية المصرية عنه والحصول على الإسرائيلية، ليرد «فرج» بلهجة حادة على «الإبراشي قائلًا: «انتوا هتفضلوا تكدبوا لحد أمتى؟».

وجاء رد الفعل محتدًا من المذيع التلفزيوني كذلك، فوصف الشاب بـ«الكذاب» قائلًا: «يا كداب انت، إحنا اللي بنكدب يا كداب، ما أنا بسألك؟».

وأوضح «فرج»: «جنسية إيه؟ أنا ماتكلمتش على الجنسية الإسرائيلية، ولا ذكرت كلمة إسرائيلية»، ليقاطعه «الإبراشي»: «طيب ما أن بسألك، عيب، اتعلم كيف تخاطب، يعني حتى في فارق في السن، اتعلم، عيب، ما تقول أنا ماطلبتش الجنسية، أنت طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عنك».

ليرد طالب الحقوق: «ليه تدي للناس من البداية أصلًا أني بطلب كدة، أنا مطلبتش كدة».

ورد «الإبراشي» بتهكم: «وهو يعني لما تطلب إسقاط الجنسية المصرية عنك يا إسلام شايف إن هو ده الجزء الوطني؟»

وأوضح الشاب أن قيمة الجنسية المصرية لديه تتمثل في إعطاءه حقوقه قائلًا: «أنا مش لاقي حق واحد في مصر».