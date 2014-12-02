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«مدني القصيم» يباشر 6 حرائق و15 حالة احتجاز و3 تسربات مياه للمنازل

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    باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم مجموعة من الحريق والإنقاذ التي وقعت نتيجة هطول الأمطار على المنطقة الأحد.

وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالقصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل أن فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة ومحافظات المنطقة باشرت مجموعة من حوادث احتجاز المركبات داخل مناطق رملية أو طينية، كما باشرت عدداً من حوادث حريق لعدادات كهربائية نتيجة الأمطار.

وذكر أن فرق الإطفاء باشرت (15) حادث احتجاز مركبات تم إخراجها وتسليمها لأصحابها، و(6) حوادث احتراق عدادات كهربائية تم إخمادها دون خسائر بشرية، مشيراً الى أن مياه الأمطار تسربت لثلاثة منازل تم تنفيذ الجانب الوقائي والتعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف، وتم التنسيق مع بلدية ضرية للوقوف على موقع تجمع مياه السيول لاتخاذ اللازم حيال إزالة خطورته.

وحذر العقيد أبا الخيل من الاقتراب من مجاري الأودية والشعاب والتجمعات المائية لما تسببه من مخاطر جسيمة.

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