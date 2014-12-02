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حمدين صباحي: على السيسي اتخاذ موقف في صالح الشباب .. والإفساد السياسي تهمة مبارك

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حمدين صباحي: على السيسي اتخاذ موقف في صالح الشباب .. والإفساد السياسي تهمة مبارك حمدين صباحي: على السيسي اتخاذ موقف في صالح الشباب .. والإفساد السياسي تهمة مبارك

حمدين صباحى

نفى حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعضو تحالف “التيار الديمقراطي”، الدعوة للتظاهراً اليوم ، موضحاً أن بيان التيار الديمقراطي كان واضحاً بشأن ذلك.

وأضاف “صباحي” في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي 2″ أمس الاثنين :” أن الانتماء لثورتي يناير ويونيو هو ملامح الانتماء لمصر، وعلى الرئيس إثبات انحيازه للثورتين، مشيراً إلى أنه لن يقبل أبداً أن نضع أيدينا في أيدي الإخوان، لأنهم سرقوا الثورة ” .

وتابع، أحترم القضاء المصري، ولم أعلق على حكم براءة مبارك ورموز نظامه، وإنما اتحدث في السياسة، موضحاً أنه ضد فساد مبارك على مدار 30 سنة.
> وأشار “صباحي” أن ثورة 25 يناير أصدر حكمها النهائي على الرئيس الأسبق مبارك، وأنه لا يستطيع 100 قاضي أن ينقذوه من حكم التاريخ .

وأكد صباحي :” أن هناك رجال أعمال وإعلام مازالوا تابعين لدولة مبارك، استغلوا تصريحاتي في مؤتمر التيار الديمقراطي اليوم، بمطالبة الرئيس السيسي الانتصار لحقوق الشهداء، وتحويلها إلى تعليق على أحكام القضاء المصري ” ، موضحاً :” أن مبارك ورموز نظامه لابد أن يحاكموا بتهمة الإفساد السيسي ” .

وطالب “صباحي” الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل قوانين “مهملة” مثل قانون حماية الثورة، واتخاذ موقف في صالح شباب مصر.

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أونا

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