نجوم كرة القدم حول العالم مرشحون لفريق العام

(إفي): كُشف النقاب اليوم عن ترشيحات الفريق المثالي لعام 2014 والذي سيتم اعلانه بحفل تسليم جائزة الكرة الذهبية في 12 يناير بمدينة زيورخ.

وتضم قائمة المرشحين كل من:.

حراسة المرمى: إيكر كاسياس (إسبانيا-ريال مدريد)، كلاوديو برافو (تشيلي-ريال سوسييداد/برشلونة) وتيبو كورتوا (بلجيكا-أتلتيكو مدريد/تشيلسي) ومانويل نوير (ألمانيا-بايرن ميونخ) وجانلويجي بوفون (إيطاليا-يوفنتوس).

الدفاع: ديفيد ألابا (النمسا-بايرن ميونخ) جوردي ألبا (إسبانيا-برشلونة) ودانييل ألفيش (البرازيل-برشلونة) وجيروم بواتينج (ألمانيا-بايرن ميونخ) ودانييل كارباخال (إسبانيا-ريال مدريد) وديفيد لويز (البرازيل-تشيلسي/باريس سان جيرمان) وفيليبي لويس (البرازيل-أتلتيكو مدريد/تشيلسي) ودييجو جودين (أوروجواي-أتلتيكو مدريد) وماتس هوميلس (ألمانيا-بروسيا دورتموند) وبرانيسلاف إيفانوفيتش (صربيا-تشيلسي) وفينسنت كومباني (بلجيكا-مانشستر سيتي) وفيليب لام (ألمانيا-بايرن ميونخ) وكيبلر لافيران "بيبي" (البرتغال-ريال مدريد) وخابيير ماسكيرانو (الأرجنتين-برشلونة) وجيرارد بيكيه (إسبانيا-برشلونة) وسرخيو راموس (إسبانيا-ريال مدريد) وتياجو سيلفا (البرازيل-باريس سان جيرمان) ورفائيل فاران (فرنسا-ريال مدريد) ومارسيلو (البرازيل-ريال مدريد) وبابلو زاباليتا (الأرجنتين-مانشستر سيتي).

الوسط: شابي ألونسو (إسبانيا-ريال مدريد/بايرن ميونخ) وأنخل دي ماريا (الأرجنتين-ريال مدريد/مانشستر يونايتد) وسيسك فابريجاس (إسبانيا-برشلونة/تشيلسي) وإدين هازارد (بلجيكا-تشيلسي) وشابي هيرنانديز (إسبانيا-برشلونة) وأندريس إنيستا (إسبانيا-برشلونة) وتوني كروس (ألمانيا-بايرن ميونخ/ريال مدريد) ولوكا مودريتش (كرواتيا-ريال مدريد) ومسعود أوزيل (ألمانيا-أرسنال) وأندريا بيرلو (إيطاليا-يوفنتوس) وبول بوجبا (فرنسا-يوفنتوس) وجيمس رودريجز (كولومبيا-موناكو/ريال مدريد) وباستيان شفاينشتايجر (ألمانيا-بايرن ميونخ) ويايا توريه (كوت ديفوار-مانشستر سيتي) وأرتورو فيدال (تشيلي-يوفنتوس).

الهجوم: سرخيو أجويرو (الأرجنتين-مانشستر سيتي) وجاريث بيل (ويلز-ريال مدريد) وكريم بنزيمة (فرنسا-ريال مدريد) ودييجو كوستا (إسبانيا-أتلتيكو مدريد/تشيلسي) وزلاتان إبراهيموفيتش (السويد-باريس سان جيرمان) وروبرت ليفاندوفسكي (بولندا-بايرن ميونخ) ومولر (ألمانيا-بايرن ميونخ) وماركو رويس (ألمانيا-بروسيا دورتموند) وفرانك ريبيري (فرنسا-بايرن ميونخ) وآريين روبن (هولندا-بايرن) وكريستيانو رونالدو (البرتغال-ريال مدريد) ووين روني (إنجلترا-مانشستر يونايتد) ونيمار دا سيلفا (البرازيل- برشلونة) ولويس سواريز (أوروجواي-ليفربول/برشلونة).