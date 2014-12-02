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فارس مدني يجهّز أغنية ويدعم شقيقه في "أرب آيدول"

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فارس مدني يجهّز أغنية ويدعم شقيقه في "أرب آيدول" فارس مدني يجهّز أغنية ويدعم شقيقه في "أرب آيدول"

الإثنين 01-12-2014 22:40

انتهى فارس المدني أحد نجوم برنامج "أرب آيدول" الموسم الماضي، من تسجيل أغنية "سنجل" تحمل عنوان "هدي وضعك"، كلمات أحمد العلي وألحان وتوزيع الفنان الشاب شهاب.

وسجل فارس الأغنية في ستوديو الفنان عبد المجيد عبد الله بجدة، وقام بهندسة الصوت والمكساج المهندس أيمن عبد الموجود.

وعن مشاركة ماجد المدني شقيق فارس في برنامج "أراب أيدول"، قال:"إن ماجد فنان ذو إمكانيات تأهله لنيل اللقب. وأتوقّع لاخي ماجد الاستمرار في تجاوز المراحل والفوز باللقب، وأرجع السبب لروح الثقة والثبات التي يمتلكها أخي ماجد، والتي لمستها فيه عند زيارتي له في فترات معينة".

وأضاف فارس: "إن هناك سبباً آخراً مهماً، وهو أن كل الجمهور الذي كان يصوّت لي، هو نفسه الآن يصوّت لاخي ماجد، بالإضافة إلى الجمهور الذي يصوّت له. أتمنى لماجد التوفيق ولا أبخل عليه في شي، وأنا معه إلى النهاية إن شاء الله".

أما كلمات أغنية فارس المدني:

تقول كلمات الأغنية في مطلعها :
هدي وضعك حبيبي .. مو عشانك تمون
ياخي وش هالجرآئه .. قدام عيني تخون
شوف هالمره ترى بتكون غير
مستحيل أبقى على غدرك وأعاني
الى هنا واستوب .. وقف ياخطير
أدري طيب بس ترى أمحيك بثواني

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