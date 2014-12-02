جينيفر وينغت تنفصل عن زوجها كاران سينغ رسمياً

انفصلت النجمة الهندية Jennifer Winget عن زوجها النجم Karan Singh رسمياً بعد عامين من الزواج.

وقد أعلنت النجمة ذلك رسمياً بعد مرور عدة أشهر على انفصالها عن زوجها، بسبب خلافات كثيرة، أبرزها خيانته لها أكثر من مرة.

وطالبت النجمة، التي تحضر لفيلم جديد مع المخرج Kunal Kohli، من الجميع احترام خصوصياتهما في هذه الظروف.

وقد أكدت صديقة مقربة من Jennifer أنّ النجمة حاولت أن تعطي طليقها أكثر من فرصة، لكنه أظهر عدم التزامه في علاقتهما، واستمرّ في الخيانة.

يُذكر أنّ هذا ليس الانفصال الأول للنجم Karan Singh، الذي كان قد تزوّج سابقاً النجمة Sharddha Nigam لمدّة 10 أشهر فقط، في ديسمبر 2008، وانفصلا أيضاً بسبب خيانته لها.