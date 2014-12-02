ننشر حيثيات حكم براءة 26 من أعضاء الوايت نايتس فى قضية “دوران شبرا”

كشفت محكمة جنح الساحل حيثيتها ببراءة 26 من متهمى رابطة ألتراس نادى الزمالك “الوايت نايتس”، لاتهامهم بتنظيم مسيرة بدون تصريح بمنطقة دوران شبرا، أنه بعد الاطلاع على الاوراق وعلى مذكرة النيابة العامة وعلى مرافعة الدفاع ، تبين خلو الاوراق من ثمة دليل إدانة واحد تطمئن له المحكمة يقطع بثبوت الاتهام .

وأضافت المحكمة في حيثياتها” جاءت التحقيقات قاصرة بعدم سؤال بعض ضباط الشرطة الموجودين فى الاوراق، وعدم عرض المتهمين على شهود الاثبات أو المجنى عليهم للتعرف عليهم ، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى الواقعة ولا طريقة القبض عليه حتى يتسنى للمحكمة مراقبة مشروعية الاجراء الخاص بالضبط أو تعيين توافر حالة التلبس ، وعدم وجود ثمة احراز أو أسلحة مما نوهت عنها الاوراق ضبطت لدى المتهمين، وجود اقرار ضمنى بعشوائية القبض جاء عن طريق قيام ضابط أمن الدولة باخلاء سبيل 38 شخص تصادف مرورهم عرضا كما قرر محرر المحضر والشهود ، وخلو الاوراق من ثمة سابقة واحدة لاى متهم من الماثلين امام المحكمة.

كما خلت الاوراق مما يثبت أو يؤكد انتماء المتهمين لاى روابط او احزاب او تيارات او كيانات مؤثمة قانونا ، وعدم وجود دليل مادى واحد على العلم اليقينى للمتهمين بالدعوة المزعومة ،وعدم وجود دليل مادى واحد يثبت أن الغرض من المسيرة هو التاثير على النائب العام، حيث لم تقدم جهة البحث مستندا موثقا منسوب لصفحات اولتراس نادى الزمالك ، وبطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم (مجند الشرطة العسكرية ) كونه جاء متضاربا ومخالفا للواقع ولا تطمئن له المحكمة

وعملا بنص المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية الفقرة الاولى حكمت المحكمة حضوريا ببراءة جميع المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم .