استقالة موظفة بالكونجرس الأمريكي إثر انتقادها أناقة ابنتي أوباما

أعلنت إليزابيث لوتن، المتحدثة باسم العضو جمهوري في الكونغرس الأميركي، ستيفن فيشر، الاثنين، عزمها الاستقالة على خلفية انتقادها لابنتي الرئيس باراك أوباما.

وقالت لوتن لوسائل إعلام أميركية – بحسب سكاى نيوز-، إنها تنوي الاستقالة بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة في نهاية الأسبوع على تويتر وفي الإعلام، بسبب هذه القضية.

وكانت المتحدثة نشرت رسالة على فيسبوك انتقدت فيها “قلة أناقة” ملابس ساشا 13 سنة وماليا أوباما (16 سنة)، خلال حفل في البيت الابيض الأربعاء الماضي.

وكانت ساشا وماليا تقفان إلى جانب والدهما خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الشكر، ورأى البعض أن الملل كان واضحا على الفتاتين رغم أنهما كانتا تبتسمان.

وكانت لوتن قد اعتذرت الجمعة “لأنها حكمت على الفتاتين بطريقة ما كنت لأرغب بها عندما كنت في سنهما”، عما بأن القانون يحظر التطاول الشخصي على أسرة الرئيس الأميركي.

كما لا تتطرق الصحافة الأميركية بتاتا إلى الحياة الخاصة لابنتي أوباما، اللتين تعيشان في البيت الابيض وتذهبان إلى المدرسة في واشنطن.