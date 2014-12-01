أطول برج مصنوع من الشيكولاتة بمطار دبي

أعلن مطار دبي الدولي عن إنشاء أطول مجسم مصنوع من الشوكولاتة، الأحد، ودخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وصنع بشكل برج خليفة الواقع في دبي على ارتفاع 6.7 متر، على يدي الطباخ المشهور بصنع الشوكولاتة، أندر فيروجا، وقد صنع المجسم كجزء من الاحتفالات بالعيد الوطني الـ 43 في الإمارات العربية المتحدة.

واستخدم فيروجا 4200 كيلوغراماً من “الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة” وفقاً لما ذكره بيان صادر عن هيئة مطارات دبي، وعمل فيروجا على المجسم لأكثر من 1050 ساعة، حسبما ذُكر بموقع CNN.

ويقع المجسم في الممر الثالث للمطار، وسيتم عرضه لمدة أسبوعين.

ويشتهر الفنان المالطي بتزيين المأكولات، وقد عمل في مجال الطبخ والخبر لأكثر من 32 عاماً، وشارك في صنع العيدي من المجسمات في مصر ومالطا ولندن، وقد عمل على صنع أطول مجسم من الشوكولاتة العام الماضي في بروكسل، اتخذ شكل قطار من الشوكولاتة امتد على مسافة 34 متراً.