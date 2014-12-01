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شكري يلتقي المسؤول الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط الثلاثاء

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يلتقي سامح شكري، وزير الخارجية، الثلاثاء، مع منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سرى.

ومن المنتظر أن يتناول اللقاء الذي يجرى بمقر وزارة الخارجية مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطورات الأوضاع في المشهد الفلسطيني وجهود استئناف المفاوضات بما يوفر الظروف لاستئناف مفاوضات السلام للتوصل إلى تسوية نهائية.

يشار إلى أن تؤكد دوما على أهمية الإسراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية كسبيل وحيد للتوصل لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، وكذا على أهمية تنفيذ مقررات مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار غزة ورفع الحصار الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن.

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