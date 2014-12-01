مطار القاهرة يستقبل 350 كيلو ذهب من منجم السكري

استقبلت، قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين، 350 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكري قادمة من مرسى علم للسفر إلى الخارج لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية واقتسام ثمنها.

وصلت الشحنة على طائرة خاصة تابعة لشركة ” نيو ايجيبت ” من مرسى علم بصحبة خمسة من شركة ” سنتامين ” الأسترالية المالكة لمنجم السكري، تم تفريغ شحنة الذهب لحين سفرها خلال الساعات القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكى يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة “سنتامين” الأسترالية التى تتولى إستخراج الذهب من المنجم، الذى يعد واحدًا من أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم.