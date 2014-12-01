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استقالة مسؤولة أمريكية بعد انتقادها ابنتي أوباما

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ارغمت مسؤولة اعلامية لعضو جمهوري في الكونجرس على الاستقالة، الإثنين، بعد أن انتقدت على «فيسبوك» ابنتي الرئيس باراك أوباما وهو أمر محرم في الولايات المتحدة.
>واكدت اليزابيث لوتن، المتحدثة باسم الجمهوري ستيفن فيشر، الإثنين لعدة وسائل إعلام أمريكية منها أن «بي سي نيوز» و«فوكس نيوز» انها تنوي الاستقالة بعد أن تعرضت لانتقادات شديدة اللهجة في نهاية الأسبوع على «تويتر» وفي الإعلام.
>وكانت المتحدثة غير المعروفة نشرت رسالة على «فيسبوك» انتقدت فيها «قلة أناقة» ملابس ساشا (13 سنة) وماليا أوباما (16 سنة) خلال حفل في البيت الأبيض الأربعاء الماضي.
>وكانت الفتاتان تقفان ككل سنة إلى جانب والدهما خلال حفل أقيم بمناسبة عيد الشكر. ورأى البعض ان الملل كان واضحا على الفتاتين رغم أنهما كانتا تبتسمان ما أثار فضول عدة معلقين وصحفيين في واشنطن.
>وكانت لوتن اعتذرت الجمعة «لأنها حكمت على الفتاتين بطريقة ما كنت لأرغب بها عندما كنت في سنهما».
>ولا تتطرق الصحافة الأمريكية بتاتا إلى الحياة الخاصة لإبنتي أوباما اللتين تعيشان في البيت الأبيض وتذهبان إلى المدرسة في واشنطن. وتحظر الهجمات الشخصية ضد أسرة الرئيس الأمريكي.

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