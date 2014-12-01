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محكمة تونسية ترفض طعون المرزوقي على الانتخابات الرئاسية

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قضت المحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، برفض قبول الطعون المقدمة من مرشح الرئاسة المستقل محمد المنصف المرزوقي (الرئيس الحالي)، على الانتخابات، «مضمونا»، بحسب المدير التنفيذي لحملته جنيدي طالب.

وقال طالب، لوكالة الأناضول، إن «المحكمة أبلغت الحملة شفهيا بالحكم القاضي بعدم قبول الطعون مضمونا وقبوله شكلا».

وأضاف أن «اللجنة القانونية التابعة لإدارة حملة المرزوقي ستجتمع، في وقت لاحق، للنظر أكثر في هذا الحكم واتخاذ قرار نهائي بخصوص مسألة الاستئناف من عدمه».

من جانبه، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، للأناضول، إنه «من المتوقع أن تقوم المحكمة الإدارية بالإعلام عن الحكم كتابيا الثلاثاء».

وأضاف أنه بلك تكون «آجال الاستناف يومين بعد هذا الإعلام (أي 3 أو 4 ديسمبر)، وفي حال عدم استئناف الحكم فإن موعد الجولة الثانية سيكون يوم 14 ديسمبر الجاري، وفي حال الاستئناف فإن تاريخ الانتخابات سيكون يوم 21 من الشهر نفسه».

وقال عدنان منصر، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرزوقي، في وقت سابق، إن حملة المرزوقي متمسكة بالطعون المقدّمة لدى المحكمة الإدارية.

وأضاف منصر «قدمنا طعونا ثابتة تتعلق بخروقات كبيرة فاقت ال300 تجاوز ونحن متمسكون بالطعون''.

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