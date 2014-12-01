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منع سعودية تقود سيارة من الدخول إلى المملكة

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قال ناشطون إن السلطات ، أوقفت الإثنين، سيدة كانت عائدة من دولة الإمارات بعد أن منعتها من دخول المملكة عبر معبر حدودي لمدة 24 ساعة لأنها تقود سيارتها.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة.

وكتبت «لجين الهذلول»، على حسابها في «تويتر» قبل أن تتوقف عن إرسال المزيد «أنا على الحدود منذ 24 ساعة، فهم يرفضون إعادة جواز سفري أو السماح لي بالمرور».

وأعلن مدافعون عن حقوق المرأة توقيف «الهذلول» بعد الظهر، لكن لم يكن بوسع وزارة الداخلية التعليق على ذلك.

وقال ناشط حقوقي رافضا ذكر اسمه «إنهم لا يريدونها أن تدخل لأنها تقود سيارة».

وأوضح ناشط آخر أن السلطات «أوقفت أيضا الصحفية السعودية المقيمة في الإمارات ميساء العمودي التي وصلت إلى المعبر الحدودي لمساندة مواطنتها».
>وأضاف رافضا الكشف عن اسمه «لقد تم نقلهما إلى مكتب التحقيقات في مركز للشرطة السعودية».

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