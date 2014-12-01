نوير وبايرن فخوران بدخوله القائمة النهائية للكرة الذهبية

(إفي): أعرب كل من الحارس الدولي الألماني مانويل نوير وفريقه بايرن ميونيخ عن فخرهما بدخوله للقائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية بجانب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال نوير في تصريحات صحفية "هذا خبر رائع وشيء يدعو للفخر بالنسبة لي، وصول حارس لهذه المرحلة ليس أمرا اعتياديا وهو شيء أدين به للفريق، عام 2014 كان رائعا مع بايرن ميونيخ والمنتخب".

من ناحيته قال رئيس النادي البافاري، كارل هاينز رومينيجه "أنا سعيد لأجل نوير، لقد قام بعمل استثنائي سواء في المونديال أو دوري الأبطال أو الدوري الألماني".

وسيعلن عن الفائز في 12 يناير المقبل في احتفالية بمدينة زيورخ السويسرية.