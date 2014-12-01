برشلونة في البرازيل .. حصريا لوالد نيمار

(إفي): وقعت شركة (إن أر سبورت)، التي يمتلكها والد لاعب برشلونة، البرازيلي نيمار، اتفاقية مع برشلونة يمنحها حقا حصريا للبحث عن رعاة للنادي الكتالوني في البلد اللاتيني، وفقا لما ذكرته وسائل اعلام محلية اليوم.

وستدير الشركة، المسئولة أيضا عن حقوق صورة اللاعب، أيضا عملية اعارة حقوق صورة برشلونة للعملاء المستقبليين وهو الأمر الذي قد يتضمن عقودا تتطلب مشاركة لاعبين من البرسا في بعض الأحداث، وفقا لما جاء في بيان صادر عنها.

وقال والد اللاعب في البيان "هذا العقد يعد تطورا للثقة التي نؤكد عليها مع برشلونة بعد موسم نيمار الأول في النادي".

وأوضح والد نيمار أن عددا من الشركات البرازيلية أبدت ردود أفعال ايجابية امام احتمالية الدخول في شراكة رعاية قوية مع البرسا.