“الكيل بمكيالين”فى نقابة الممثلين..تفضحه قضية دينا الشربينى

“الكيل بمكيالين” تهمة تلاحق نقابة المهن التمثيلية ووكيلها الفنان سامح الصريطى، وخاصة عقب إصداره قرارا بوقف الفنانة دينا الشربيني عن العمل، بعد قضائها عقوبة خلف قضبان السجن لمدة عام بتهمة تعاطي المخدرات.

تقرير_مصطفى حمزة

ورغم تصريح الصريطي، بأن السبب فى القرار يعود لمخالفة “دينا” المادة السادسة من قانون النقابات الفنية ،والتي جاء في بندها الرابع “أنه يشترط فيمن يقيّد عضوًا عاملاً ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن ردّ إليه اعتباره في الحالتين”.،إلأ أن هذا التصريح يفتح الباب حول مواقف مشابهة للعديد من الفنانون،تغاضت النقابة عن تطبيق قوانينها عليهم.

تامر حسنى ووفاء مكى “من التعذيب إلى التزوير”

وتعد حالة الفنانة وفاء مكى خير دليل على أن منطق “الخيار والفاقوس “،يفرض نفسه إحيانا على النقابة وقوانينها ،فبعد قضائها مدة العقوبة في قضية تعذيب خادمتيها والإفراج عنها، وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية برئاسة نقيب الممثلين يوسف شعبان علي إعادة قيد الفنانة وفاء مكي بجداول النقابة شعبة التمثيل وممارسة المهنة مرة ثانية

و كان ذلك حسب ما تردد وقتها بناء علي رأي مستشار مجلس الدولة والذي أفتي بأن القرار النهائي من حق أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت مكي قد اعتقلت في 2001 في المنوفية، شمال القاهرة بتهمة تعذيب خادمتيها وهتك عرضيهما وهي التهمة التي أمضت بسببها 3 أعوام في السجن.

أما الفنان علاء عوض فبعد قضاء فترة عقوبته في السجن نتيجة لإدمان المخدرات في 2012،عاد لممارسة مهنة التمثيل،و شارك فى مسلسلات دهشة2014 والركين2013.

عام2006 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية التزوير المتهم فيها المطرب تامر حسني عباس فرغلي “28 سنة” بتزوير شهادة قيد منسوب صدورها لكلية تجارة المنصورة واستعمالها في استخراج جواز سفر دون تأدية الخدمة العسكرية وتقليد خاتم شعار الجمهورية وتزوير نموذج سفر منسوب صدوره لآداب حلوان.،وعاقبت المحكمة “تامر” بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم ومصادرة المحررات المزورة.

ومع ذلك لم يسمع أحد عن منع النقابة منح “تامر” تصاريحها،حيث قدم بداية من 2007 مجموعة أفلام،ومنها “عمروسلمى3أجزاء”،”كابتن هيما”،”نور عينى”،بالإضافة لمسلسل “أدم”.

“قضايا المخدرات “من سعيد صالح إلى حاتم ذو الفقار

وإذا عدنا ألى فترة التسعينات سنجد أن الفنان الراحل سعيد صالح،الذى دخل السجن بعد الحكم بحبسه على ذمة قضية مخدرات أيضا،لم يتم التعامل معه على طريقة “دينا الشربينى”،وقدم بالفترة من عام 1991إلى2012 فقط حوالى 40 فيلما.

اما الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب فتم القبض عليها عام 1981 ، وبحوزتها مخدرات وحكم عليها في العام التالي بالحبس عامًا من محكمة جنايات القاهرة وأفرج عنها بعد قضائها 16 شهرًا حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، كما تمت محاكمتها ايضا بتهمة قتل مواطن عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها، وهي مخمورة، وحكمت عليها المحكمة بالسجن عامًا مع وقف التنفيذ، وغرامة بلغت 5000 جنيه مصري، وذلك عام 1982. وفي عام 1985 ألقي القبض عليها بتهمة تعاطي مخدرات، حيث حكمت عليها المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات.

ومع ذلك عادت الراحلة للساحة الفنية عام1996،وشاركت مع ليلى علوى وماجد المصرى فى بطولة فيلم “تفاحة” مع المخرج رأفت الميهى، ثم قدمت عدة أفلام كان أخرها عام2006 ،وهو فيلم “أخر الدنيا”،بالإضافة لمشاركتها بمسلسلات “العصيان”،و”ريا وسكينة”

أيضا الفنان حاتم ذوالفقار تم القبض عليه أكثر من مرة بتهمة تعاطي المخدرات، ففي عام 1987 تم قبض علها في قضية تعاطى مخدرات بأحد الأحياء الشعبية، وتلا ذلك القبض عليه مرتين الأولى عام 1994 والثانية عام 1995 أيضا بتهمة حيازة وتعاطي الهيروين، ومع كل هذا شهدت مسيرته تقديمة لعدة أعمال تليفزيونية، ومنها مسلسل “كرامة امرأة”عام 1996،قبل أن يقدم أكثر من عمل ،وكان أخرها مسلسل “الرجل والطريق” عام 2009.