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“إصلاح الجماعة الإسلامية” تدين دعوة رفاعي طه لحمل السلاح لإسقاط النظام

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“إصلاح الجماعة الإسلامية” تدين دعوة رفاعي طه لحمل السلاح لإسقاط النظام “إصلاح الجماعة الإسلامية” تدين دعوة رفاعي طه لحمل السلاح لإسقاط النظام

أرشيفية

استنكرت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية بالمنيا، التصريحات التحريضية التي أدلي بها القيادى رفاعي طه بالجماعة الإسلامية، الهارب إلى قطر.

وكان طه قد ذكر أنه لم يتبق إلا رفع السلاح في وجه النظام الحالي في والسلاح هو الحل لإسقاط عبد الفتاح .

ووجه المهندس عبد الرحمن صقر المسؤل الإعلامي لجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية بالمنيا، رسالة  إلي رفاعى طه قائلاً، ماذا أستفادت مصر في فترة التسعنيات من حمل السلاح إلا تمكين للنظام والقضاء على الدعوة، وقتل الألاف من أبناء الجماعة الإسلامية والزج بالشباب إلي المعتقلات، ومن أين نأتى بالسلاح وأين أنتم الآن، فأنكم تتكلمون وأنتم فى مأمن وتنعمون في الخارج، ونحن هنا تحت القبضة الأمنية.

وتابع :” هل تريدون التضحية بنا كشباب أم هذه ذلة لسان فى الكلام للمره الثانية، بعد كلام المهندس عاصم عبدالماجد، لذلك نوجه لكم النصيحة لكى تنظرو إلى سوريا والعراق واليمن وليبيا تحت حكم الميلشيات وليس تحت نظام إسلامى كما تقولون، فمن لا ينظر إلى الماضي بنظرة حكمه وفهم ليس له حق في المستقبل”.

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