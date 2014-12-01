«الصيادلة» تبدأ تلقي طلبات الترشيح لانتخابات النقابة بالمحافظات

أكد الدكتور أشرف مكاوي، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الإعداد لانتخابات النقابة، أن اللجنة بدأت منذ، صباح الاثنين، فى تلقى طلبات الترشيح لانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والكلى للنقابات الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية، على أن تجرى الانتخابات فى موعدها القانونى المحدد له 6 مارس المقبل.

وأضاف «مكاوي» في تصريحات صحفية، الاثنين، أنه سيتم تلقى طلبات الترشح على مقعد النقيب العام ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى ولمدة 10 أيام، كما سيتم تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية بمقر النقابات بمختلف محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه سيتم نشر تقرير شبه يومى عن سير العملية الانتخابية كاملة.

وأوضح «مكاوي» أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائى كامل لضمان شفافيتها ونزاهتها، منوهًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن أسماء أعضاء لجنة الإشراف على العملية الانتخابية، ومن المقرر أن تضم 5 أعضاء، و4 من كبار رجال المهنة الذين يتمتعون بالحيادية والنزاهة والكفاءة وإلى جانبهم أحد مستشارى الدولة.