10 أخطاء شائعة في عالم المكياج... تجنّبيها!

" أحبّ الثقة التي يمنحني إيّاها المكياج" إنّها مقولة شهيرة للنجمة السمراء تيرا بنكس Tyra Banks التي تعرف كيفيّة اختيار الألوان المناسبة لبشرتها، واستخدام مستحضرات التجميل الأساسيّة لها. وأنتِ سيدتي عندما تريدين وضع المكياج، عليك أن تجيدي اعتماد الطرق التي تليق بك. تابعي معنا النقاط التالية، لاكتشاف أبرز أخطاء المكياج التي قد ترتكبينها، وسنشرح لك كيفيّة تجنّبها، للحصول على مكياج طبيعي يمنحك الثقة والتميّز.

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1- التقليل أو الإفراط في ترطيب البشرة

إذا كانت بشرتك رطبة جدّاً، يمكن للأساس أن ينزلق في المسام، مما يؤدّي الى تسليط الضوء على خطوط الوجه والتجاعيد، كما قد يمنحك نظرة مليئة بالبقع. يمكنك محاربة ذلك عن طريق استخدام مرطّب خفيف جدّاً.

أما إذا كانت بشرتك جافّة، فهنا قد يبدو مكياجك غير متكافئ. لذلك، عليك أوّلاً إعداد بشرتك باستخدام مرطّب دسم، وإعطائها بعض الوقت لتنتقع فيه.

2- اختيار ظلال الكونسيلرالخاطئ تحت العين

هذا الخطأ الشائع في عالم المكياج يمكن فعلا ان يلفت الانتباه غير المرغوب حول العينين، ما يبرز الهالات السوداء التي تحاولين التمويه لاخفائها. لذلك ننصحك بأن تجرّبي الكونسيلر على يدك، واختيار اللون الذي يبدو متناسقاً ويمنحك الإشراق. وللتخلص من مشكلة اختيار اللون المناسب، ننصحك بالكونسيلر باللون البرتقالي، الذي يناسب معظم ألوان البشرة ويخفي الظلام تحت العين. أما طريقة تطبيق الكونسيلر، فتكمن بالتربيت تحت العين من الخارج نحو الزاوية الداخليّة.

3- وضع كريم الأساس غير المناسب للبشرة

عندما يكون وجهك بلون وعنقك بلون آخر، عندها يكون لون الأساس غير مناسب لك، ولا يحقّق دوره في تعديل لون البشرة والتمهيد لبقيّة المكياج. ويعتقد الخبراء أنّ هذه المشكلة هي بسبب تجربة كريم الأساس على اليد.عليك أن تنتبهي سيدتي إلى أنّ لون بشرة اليد هو أغمق من لون وجهك، لذلك عليك اختيار ظلّ كريم الأساس الذي يبدو الأقرب إلى لون بشرتك، تحت الضوء الطبيعي عبر رسم خطوط على طول الفكّ بقطعة من القطن.

4- الإفراط في وضع البودرة

الكثير من النساء يعتقد أنّ البودرة الشفافة هي أفضل منتجات الإطلالة الطبيعيّة. وهذا من أكثر الأخطاء شيوعاً، إذ أنّ هذه البودرة تستقرّ في كلٍّ من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، وتُبرزها بشكل لافت. لذلك ننصحك باختيار بودرة خفيفة خالية من الزيوت، واستخدامها فقط عند الحاجة.

5- الإكثار من بودرة الخدود

انتبهي ألا تقعي في خطأ عدم ذوبان البودرة وعدم امتزاجها مع بشرتك، مما سيجعل وجنتيك كالمهرّج! ننصحك بتقنية الابتسامة، وتطبيق البودرة مباشرة على الوجنتين، من الأسفل الى الأعلى.

أما بالنسبة للألوان، البشرة الزيتونيّة تبدو أفضل مع بودرة الخدود الداكنة أو البرونزيّة، البشرة الفاتحة مع الألوان الورديّة، والبشرة الداكنة مع لون التوت.

6-رسم الآي لاينر بطريقة لا تناسب شكل العين

عند وضع الكحل، عليك الانتباه إلى الشكل الطبيعي وحجم عينيك. فلا يمكنك أن ترسمي الآي لاينر المجنّح بطريقة تتخطّى شكل عينك. ننصحك باعتماد الآي لاينر الرفيع للعيون الصغيرة، والابتعاد عن الأشكال الغرافيكيّة.

7- تطبيق الماسكارا بكثافة

تعمل الماسكارا على تكثيف الرموش، كما تلفت الانتباه الى العيون، لجعلها تبدو أكبرعندما تطبّق بشكل صحيح. ولكن عند تطبيقها بشكل غير صحيح، قد تجعل وجهك غير متناسق وتحوّل رموشك إلى شكل خيوط عنكبوتيّة متشابكة. هذا ما يحدث عندما تقعين في فخّ الاكثار من الماسكارا، إلى درجة تصبح أغمق من لون حاجبيك بكثير.

8- تغيير شكل الحواجب بشكل لا يليق بوجهك

الحواجب الرفيعة جدّاً تجعلك تبدين أكبر سنّاً. إضافة إلى أنّ نزع الحواجب باستمرار يؤدّي الى تلف الشعر، ويجعل نموّه بطيئاً. لتصحيح أخطاء الحواجب، ننصحك بطريقة الشعرة الشعرة بلون مطابق للون شعرك، لنظرة طبيعيّة.

9- تحديد الشفاه بقلم داكن

للحفاظ على أحمر الشفاه وجعل شفتيك تبدوان أكبر، عليك التنبّه وعدم الوقوع في الفخّ الذي تقع به العديد من النساء، من خلال وضع قلم الشفاه الذي يكون أكثر قتامة من لون أحمر الشفاه.

10- عدم إزالة المكياج عند النوم

قد يكون هذا الخطأ من أسوأ الأخطاء التي يمكن أن ترتكبيها في حقّ وجهك. مهما كان الوقت متأخّراً أو مهما كنت متعبة، عليك دائماً أن تجدي الوقت لإزالة الماكياج قبل الذهاب إلى النوم، كي لا تستيقظي مع عيون الباندا، التي هي حقّاً سيّئة لبشرتك. إذ أنّ المكياج يسدّ المسام ويزيد من خلايا الجلد الميتة، ويؤدّي الى ظهور حبّ الشباب.

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