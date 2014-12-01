بالصور.. وصول 120 من طلائع 10 دول إفريقية لزيارة معالم أسوان السياحية

استقبلت محافظة أسوان اليوم، وفدا من 120 شخص من طلائع 10 دول إفريقية فى زيارة لأسوان في إطار مبادرة “تجمعنا قارة” التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمصر.

وقال هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن الوفد يضم طلائع من دول جنوب أفريقيا وغنينا وكينيا والصومال والسودان.

ويزور الوفد عدد من المعالم السياحية بالمحافظة، من أهمها المسلة الناقصة ومعبد فيلة والسد العالي، وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تهدف إلى الوقوف على الجوانب المشتركة التي تجمع شعوب تلك االدول المشاركة في المبادرة، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعة من ورش العمل البيئية والفنية، وسبل الاستغلال الأمثل لمياه النيل، وطرق الحفاظ عليها، وتحقيق مزيد من التقارب بين شباب القارة السمراء.