"إسلامية دبي"تدخل موسوعة جينيس بمليون بصمة ولاء

دخلت دائرة الشؤون والإسلامية والعمل الخيري في دبي موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية لجمعها مليون بصمة يد ممهورة على علم الدولة ضمن مبادرة " بصمة ولاء لقائد العطاء ".. مسجلة بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا للدولة.

وقال أحمد المنصوري المشرف على المبادرة إن فريق المبادرة تنقل بخطوات إيجابية مدروسة وخطة عمل متناسبة مع الحدث والمناسبة والمنافسة على الأرقام الدولية وجاب سائر إمارات الدولة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص والتعليمية والصحية والتجارية ومكاتب الشيوخ والأعيان والجمهور.

وأضاف المنصوري أن الدائرة تمكنت من تحقيق النجاح الكبير بمتابعة دؤوبة من سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني المدير العام للدائرة وقد تنافس الجميع على وضع بصماتهم وتزيين العلم بها تأييدا وحبا وولاء لقائد مسيرة العطاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأشار إلى أن نتائج "مبادرة الولاء" جاءت مفخرة للإمارات وشعبها أمام العالم أجمع وحصلت الدولة على هذا الرقم القياسي العالمي الجديد تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ /43/.

من جانب آخر التقى سعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني ومدراء القطاعات والإدارات وفد فريق موسوعة جينيس وذلك في مقر الدائرة.

ووجه الشيباني شكره لفريق المبادرة على جهوده وصبره وعطائه .. مؤكدا أن إدراج الدائرة ضمن هذه الموسوعة العالمية وتزامنها مع أفراح الدولة هو فرصة عزيزة لتقديم هذه الهدية لقيادة الإمارات وشعبها .. متمنيا أن يوفق الله الجميع لرفع راية الإمارات عالية في سائر ميادين العز والكرامة والإنسانية.

يذكر أن فريق جينيس اطلع على تفاصيل المبادرة وحيثياتها ومساراتها ونتائجها وبعد إجراء المقارنات القياسية ميدانيا وبحضور الإعلام والصحافة.

وبلغ طول علم الدولة الذي امتد بواجهة الدائرة ووسم ببصمات الولاء /10×15/ مترا والتقطت بعدها الصور التذكارية لهذا الحدث الكبير تعزيز الولاء للقيادة والوطن والشعب.

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