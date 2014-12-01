مش الكرة الذهبية 2014 (1): مودريتش.. لاجئ كرواتي يبدع في مدريد

ميسي سيفوز بالكرة الذهبية.. لا، كريستيانو رونالدو هو الأحق بها.. سيناريو مكرر، ويبدو أنه سيستمر لفترة طويلة قادمة.

لكن هناك نجوم لن يفوزوا بالكرة الذهبية في هذا العام، وربما لن يفعلوا ذلك في أي عام مقبل.. لكنهم نجوم يعرفون جيداً متعة وجمال كرة القدم.

هذه سلسلة عن نجوم 2014 الذين لن يفوزوا بكرته الذهبية..

صانع ألعاب، جناح، لاعب وسط مدافع، لا يهم فلوكا مودريتش قادر على أداء كل هذه الأدوار بكفاءة مطلقة.

لوكا الصغير ترك بلدته وذهب ليعيش في مخيمات اللاجئين بسبب حرب الاستقلال الكرواتية، والده كان يقاتل ضد الصرب في الوقت الذي كان يلعب هو فيه الكرة مع أصدقائه في زادار.

موهبته جعلت والده يلحقه بأكاديميات الناشئين وفي سن السادسة عشرة كان لوكا مودريتش ينضم لأكبر أندية كرواتيا، دينامو زغرب.

دينامو أعاره في العام التالي لنادي زرينسكي موستار البوسني، وفي سن الثامنة عشرة فرض مودريتش نفسه ليتوج بلقب أفضل لاعب في دوري البوسنة والهرسك.

"من يلعب في دوري البوسنة يمكنه اللعب في أي مكان آخر.. هذا أقوى دوري في العالم حين يتعلق الأمر باللياقة البدنية".. لوكا مودريتش نفسه.

الاسم: لوكا مودريتش

>تاريخ الميلاد: 9 سبتمبر 1985

>البلد: كرواتيا

>النادي: ريال مدريد

دينامو أعار مودريتش مجددا لفريق إنتر زابريسيتش في الموسم التالي، فقط ليقوده لوكا للمركز الثاني في الدوري، ويحصد هو جائزة أفضل موهبة واعدة في كرواتيا، ليعود لدينامو زغرب في الموسم التالي ويوقع معه عقداً مدته عشر سنوات كاملة.

مع دينامو كان مودريتش يبدع في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر، ليختتم مشواره مع الفريق بقيادته لمرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ثم لثنائية الدوري والكأس في 2008 قبل الانتقال لتوتنام هوتسبير الإنجليزي وسط وداع أسطوري.

16.5 مليون جنيه استرليني دفعها توتنام ليحصل على خدمات مودريتش لستة مواسم.. قيمة تضاعفت تماماً بعد أربعة مواسم في صفوف السبيرز لينتقل لريال مدريد في أغسطس 2012 مقابل 33 مليون استرليني، ويحصد أول ألقابه مع الريال بعد أقل من 36 ساعة على الإعلان عن الصفقة، حين فاز بكأس السوبر الإسباني في أول مبارياته بقميص الفريق الملكي وعلى حساب الغريم برشلونة.

مودريتش عانى قليلاً من التواجد أساسياً مع ريال مدريد خاصة مع وجود كريستيانو رونالدو وميسوت أوزيل.

بقدوم كارلو أنشيلوتي لقيادة الريال تحول دور لوكا تدريجياً من الجناح لمركز لاعب الوسط المدافع، الكرواتي أبدع تدريجياً في مركزه الجديد وحافظ على وجوده أساسياً حتى في وجود أسماء مثل شابي ألونسو وسامي خضيرة.. ولم تبعده سوى الإصابة.

في 2014 حصد لوكا مودريتش لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي مع ريال مدريد، بالإضافة للقب كأس ملك إسبانيا، وشارك مع المنتخب الكرواتي في كأس العالم التي ودعها من مرحلة المجموعات.. كان عاملاً أساسياً في فوز الملكي بلقبه العاشر في دوري الأبطال.. لكن الأنظار كلها تتجه دوماً لكريستيانو رونالدو، ومن بعده جاريث بيل..

ويبقى لوكا واحداً من صناع المتعة في كرة القدم.