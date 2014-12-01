رئيس رابطة الدوري الإسباني: هذه هي نهاية الأولتراس

(إفي): أكد خابيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني للمحترفين (LFP) يوم الاثنين عقب الاجتماع الطارئ للجنة المناهضة للعنف، أن هذا الوقت يمثل "نهاية الأولتراس" وسيتم "القضاء عليهم"، وذلك بعد وفاة أحد مشجعي ديبورتيفو لاكورونيا في مواجهات بين مشجعين متعصبين بمدريد.

وأشار تيباس: "هذه هي نهاية الأولتراس. سنقضي عليهم"، وذلك قبل مغادرته للمجلس الأعلى للرياضة حيث عقد الاجتماع، وحيث قام وزيرا الدولة في إسبانيا لشئون الرياضة والأمن ميجل كاردينال وفرانسيسكو مارتينز على الترتيب، بإعلان إجراءات جديدة مرتقبة لمحاربة العنف في الرياضة.

ومن المقرر أن يتم مناقشة هذه الإجراءات، التي تتضمن طرد المشجعين الذين يستخدمون العنف من ملاعب كرة القدم، والإغلاق الجزئي للملاعب، وتشكيل وحدات للحيلولة دون وقوع أحداث عنف، في اجتماع جديد من المقرر عقده في غضون ثلاثة أيام ودعا له المجلس الأعلى للرياضة وسيعقد مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وكانت اشتباكات قد اندلعت قبل ساعات من انطلاق مباراة أتليتكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا في الدوري الإسباني لكرة القدم، بين نحو 200 شخص مسلحين بالأسلحة البيضاء.

مما أسفر عن مصرع مشجع ديبورتيفو، فرانسيسكو روميرو، الذي أصيب بسكتة قلبية لقي خلالها حتفه، بعد أن تم إنقاذه من نهر مانزاناريس الذي سقط أو ألقي فيه خلال تلك الاشتباكات التي أسفرت أيضا عن إصابة 11 شخصا.