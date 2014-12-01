أخبار عاجلة

بايرن ميونيخ يسقط أمام هوفنهايم في «البوندسليجا» -
رغم هدفي صلاح.. روما يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو -
إبراهيموفيتش: «الأسد ما زال على قيد الحياة» -
بث مباشر| «مانشستر يونايتد×إيفرتون» في البريميرليج -
مساء dmc - أسامة كمال: "اللي متغطي بأمريكا عريان .. اللي متغطي بأي حد عريان" -
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر -
مساء dmc - "مركز المعلومات " يرصد 7 شائعات منها تحديد حصة بنزين يومية لكل مواطن -
مساء dmc - رئيس الوزراء ينشر مقالاً بصحيفة " ذا هيل " الأمريكية -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر -
مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: 30 مليون شخص للإطاحة بمرسي في مظاهرة هذا ليس انقلاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي ممثل مصر الوحيد على جوائز الاتحاد الإفريقي لعام 2014

Google+ Print
الأهلي ممثل مصر الوحيد على جوائز الاتحاد الإفريقي لعام 2014 الأهلي ممثل مصر الوحيد على جوائز الاتحاد الإفريقي لعام 2014

ينافس النادي الأهلي وحيدا كممثل مصري على إحدى جوائز الاتحاد الإفريقي للأفضل خلال عام 2014.

فقد خرج الثنائي محمد النني المحترف في صفوف بازل السويسري وعمرو جمال مهاجم الأهلي من المنافسة على جائزة أفضل لاعبي القارة، سواء خارج أو داخل القارة.

النني وعمرو جمال يخرجان من قائمة المرشحين لأفضل لاعبي إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) قائمة المرشحين النهائية لكل الجوائز ولم يظهر سوى اسم الأهلي فقط من ، إذ ينافس على جائزة فريق العام.

ويتنافس المارد الأحمر مع فيتا كلوب الكونجولي وسيوي سبورت الإيفواري على الجائزة التي حصدها خمس مرات من قبل، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012 و2013.

الأهلي يلعب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية يوم السبت المقبل مع سيوي سبورت بعدما خسر الذهاب في الكونجو بهدفين لهدف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - ستيف ليونس :سنعمل على زيادة عدد الشركات الأمريكية العالمية في مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - الكولونيل/ ريتشارد بلاك: أرسلت خطابا للسيسي طالبته فيه بترشيح نفسه لرئاسة مصر

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

مساء dmc - خبراء صينيون : مصر تتمتع بنفوذ متزايد في الشرق الأوسط والعالم في ظل حالة الإستقرار

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب

عابد عن تصنيف أمريكيا لمصر كدولة آمنة: نتيجة لقاء السيسي وترامب