الأهلي ممثل مصر الوحيد على جوائز الاتحاد الإفريقي لعام 2014

ينافس النادي الأهلي وحيدا كممثل مصري على إحدى جوائز الاتحاد الإفريقي للأفضل خلال عام 2014.

فقد خرج الثنائي محمد النني المحترف في صفوف بازل السويسري وعمرو جمال مهاجم الأهلي من المنافسة على جائزة أفضل لاعبي القارة، سواء خارج أو داخل القارة.

النني وعمرو جمال يخرجان من قائمة المرشحين لأفضل لاعبي إفريقيا

وأعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) قائمة المرشحين النهائية لكل الجوائز ولم يظهر سوى اسم الأهلي فقط من مصر، إذ ينافس على جائزة فريق العام.

ويتنافس المارد الأحمر مع فيتا كلوب الكونجولي وسيوي سبورت الإيفواري على الجائزة التي حصدها خمس مرات من قبل، أعوام 2005، 2006، 2008، 2012 و2013.

الأهلي يلعب المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية يوم السبت المقبل مع سيوي سبورت بعدما خسر الذهاب في الكونجو بهدفين لهدف.